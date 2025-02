HBL: Kiel rückt an Tabellenspitze heran

Mit dem Sieg in der European League im Rücken gewinnt der Rekordmeister aus Kiel nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen auch wieder in der Liga.

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der Rekordmeister erledigte am Donnerstagabend die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten HC Erlangen und beendete mit einem glanzlosen 28:24 (12:9) sein Formtief in der Liga mit zuvor nur einem Punkt aus zwei Spielen.