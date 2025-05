Handball: Füchse Berlin nehmen 2026 an Turnier in den USA teil

Die Füchse wollen langfristig auch in den USA spielen.

Die Füchse wollen langfristig auch in den USA spielen.

Die Füchse Berlin erweitern ihren internationalen Horizont: Ab Sommer 2026 wird der Berliner Handballklub und aktuelle Tabellenführer der Bundesliga an einem Turnier der Organisation Pro Handball USA teilnehmen. Neben drei Herrenteams, die an den Start gehen, wird auch ein Frauenturnier ausgetragen. Die Teilnahme am Wettbewerb, der als Vorbereitung auf die Saison 2026/27 dienen soll, ist Teil einer langfristig angelegten Kooperation.