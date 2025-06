Leipzig trennt sich von Trainer Sigtryggsson

Sigtryggsson hatte die Leipziger vor knapp drei Jahren in einer schwierigen Phase übernommen und mit dem Team in der Vorsaison Rang acht erreicht. Auf einen guten Start folgte in der abgelaufenen Spielzeit aber eine anhaltende Negativserie. Nur sieben Punkte und zwei Heimsiege in der Rückrunde ließen den Glauben der Verantwortlichen auf eine Wende schwinden.