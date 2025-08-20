Gislason erwartet engen Titelkampf - SCM mit Kadervorteilen

SID 20.08.2025 • 10:38 Uhr Alfred Gislason spricht von einem Sechserfeld an Titelanwärtern. Er verweist auf die entscheidende Rolle von Verletzungen in der Saison.

Bundestrainer Alfred Gislason erwartet auch in der neuen Saison einen Mehrkampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. „Früher gab es einen Zweikampf oder Dreikampf um den Titel, nun gibt es mindestens eine Sechsergruppe, die Meister werden kann“, sagte der Isländer dem Fachmagazin Handballwoche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie in der Vorsaison sei von einer „engen“ Entscheidung auszugehen. „Es ist extrem wichtig, wo es wann welche Verletzungen gibt, das hat die vergangene Saison gezeigt.“ So seien beim SC Magdeburg, dem THW Kiel und der MT Melsungen „zahlreiche Spieler in wichtigen Saisonphasen“ ausgefallen. Am Ende hatten sich die Füchse Berlin mit einem Punkt Vorsprung auf den SCM ihren ersten HBL-Titel der Vereinsgeschichte gesichert.

Die neue Saison wird mit dem Supercup im Münchner SAP Garden am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) zwischen Meister Berlin und DHB-Pokalsieger THW Kiel eingeläutet. Die Bundesliga startet am Mittwoch kommender Woche mit dem Duell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem VfL Gummersbach.