Handball: Leipzig holt Ägypter Khairi

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat den ägyptischen Nationalspieler Ahmed Khairi unter Vertrag genommen und seine Kaderplanung für die neue Saison abgeschlossen. Der 30-Jährige verstärkt den Rückraum und erhält einen Vertrag bis Saisonende 2025/26. Khairi war ursprünglich bis 2026 an seinen bisherigen Klub Al Ahly gebunden. Wie die Leipziger erklärten, habe man aber trotz eines laufenden Vertrags „eine einvernehmliche Lösung“ gefunden.