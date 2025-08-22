Handball: Magdeburg holt Torwart Mandic

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat Torhüter Matej Mandic verpflichtet. Der 23 Jahre alte Kroate kommt vom RK Zagreb zum Champions-League-Sieger und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Mit Zagreb holte Mandic viermal die kroatische Meisterschaft sowie den Pokal.
Magdeburg holt neuen Torwart
Der kroatische Schlussmann unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
Mandic wurde viermal kroatischer Meister
Für die Nationalmannschaft lief der 2,05 Meter große Schlussmann bislang 24-mal auf. Unter anderem nahm er an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teil. „Mit Matej bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der internationale Erfahrung und Titelhunger mitbringt“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert: „Wir hatten Mandic ohnehin schon als Ersatz für Sergey Hernandez nach dessen Abgang 2026 unter Vertrag und sind froh, dass wir den Transfer jetzt kurzfristig vorziehen konnten.“