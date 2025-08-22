Newsticker
Handball: Magdeburg holt Torwart Mandic

Magdeburg holt neuen Torwart

SID
Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat Torhüter Matej Mandic verpflichtet. Der 23 Jahre alte Kroate kommt vom RK Zagreb zum Champions-League-Sieger und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Mit Zagreb holte Mandic viermal die kroatische Meisterschaft sowie den Pokal.

Für die Nationalmannschaft lief der 2,05 Meter große Schlussmann bislang 24-mal auf. Unter anderem nahm er an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teil. „Mit Matej bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der internationale Erfahrung und Titelhunger mitbringt“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert: „Wir hatten Mandic ohnehin schon als Ersatz für Sergey Hernandez nach dessen Abgang 2026 unter Vertrag und sind froh, dass wir den Transfer jetzt kurzfristig vorziehen konnten.“

