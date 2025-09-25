Handball-Bundesliga: Kiel gewinnt auch sechstes Spiel

SID 25.09.2025 • 20:48 Uhr Der THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Das ist den Norddeutschen zuletzt in der Saison 2022/23 gelungen.

Rekordmeister THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha bezwang Aufsteiger GWD Minden souverän mit 33:25 (17:9) und bleibt das einzige Team ohne Verlustpunkt. Kiel hatte in der Vorwoche erstmals seit dem 3. September 2023 die Tabellenführung übernommen.

12:0 Punkte nach sechs Spielen hatte der THW zuletzt in der Saison 2022/23 geschafft. Bester Werfer war der Schwede Eric Johansson mit sechs Toren, für Minden mit dem Ex-Kieler Aaron Ziercke auf der Trainerbank erzielte U21-Weltmeister Florian Kranzmann fünf Treffer.

Gummersbach bleibt in Schlagdistanz

In Schlagdistanz bleibt der VfL Gummersbach, der beim 33:26 (14:13) gegen den TVB Stuttgart auch sein drittes Heimspiel gewann und nun 10:2 Punkte aufweist.