Handball-Bundesliga: Kiel gewinnt auch sechstes Spiel

Rekordmeister THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha bezwang Aufsteiger GWD Minden souverän mit 33:25 (17:9) und bleibt das einzige Team ohne Verlustpunkt. Kiel hatte in der Vorwoche erstmals seit dem 3. September 2023 die Tabellenführung übernommen.
Kiel festigt die Tabellenführung
Der THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Das ist den Norddeutschen zuletzt in der Saison 2022/23 gelungen.
Treffsicher: Eric Johansson (l.)
12:0 Punkte nach sechs Spielen hatte der THW zuletzt in der Saison 2022/23 geschafft. Bester Werfer war der Schwede Eric Johansson mit sechs Toren, für Minden mit dem Ex-Kieler Aaron Ziercke auf der Trainerbank erzielte U21-Weltmeister Florian Kranzmann fünf Treffer.
Gummersbach bleibt in Schlagdistanz
In Schlagdistanz bleibt der VfL Gummersbach, der beim 33:26 (14:13) gegen den TVB Stuttgart auch sein drittes Heimspiel gewann und nun 10:2 Punkte aufweist.
Direkt dahinter folgt der TBV Lemgo Lippe (9:3) nach einem hart erkämpften 28:25 (13:14) gegen den weiter punktlosen Aufsteiger Bergischer HC. Allein Tim Suton erzielte neun Tore.