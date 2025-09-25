Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-Bundesliga
Handball-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Handball-Bundesliga>

Handball-Bundesliga: Kiel gewinnt auch sechstes Spiel

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Kiel festigt die Tabellenführung

Der THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Das ist den Norddeutschen zuletzt in der Saison 2022/23 gelungen.
Treffsicher: Eric Johansson (l.)
Treffsicher: Eric Johansson (l.)
© IMAGO/Eibner/SID/Marcel von Fehrn
SID
Der THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Das ist den Norddeutschen zuletzt in der Saison 2022/23 gelungen.

Rekordmeister THW Kiel hat auch sein sechstes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha bezwang Aufsteiger GWD Minden souverän mit 33:25 (17:9) und bleibt das einzige Team ohne Verlustpunkt. Kiel hatte in der Vorwoche erstmals seit dem 3. September 2023 die Tabellenführung übernommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

12:0 Punkte nach sechs Spielen hatte der THW zuletzt in der Saison 2022/23 geschafft. Bester Werfer war der Schwede Eric Johansson mit sechs Toren, für Minden mit dem Ex-Kieler Aaron Ziercke auf der Trainerbank erzielte U21-Weltmeister Florian Kranzmann fünf Treffer.

Gummersbach bleibt in Schlagdistanz

In Schlagdistanz bleibt der VfL Gummersbach, der beim 33:26 (14:13) gegen den TVB Stuttgart auch sein drittes Heimspiel gewann und nun 10:2 Punkte aufweist.

Direkt dahinter folgt der TBV Lemgo Lippe (9:3) nach einem hart erkämpften 28:25 (13:14) gegen den weiter punktlosen Aufsteiger Bergischer HC. Allein Tim Suton erzielte neun Tore.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite