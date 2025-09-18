Handball-Bundesliga: THW Kiel feiert Schützenfest

SID 18.09.2025 • 21:00 Uhr In der Crunchtime der zweiten Hälfte setzt sich der Rekordmeister in Hannover ab.

Rekordmeister THW Kiel hat auch sein viertes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 40:34 (19:19) durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vier Erfolge in vier Spielen sind neben Kiel zum Saisonstart nur Vizemeister und Champions-League-Sieger SC Magdeburg gelungen. Bester Werfer wurde Kiels Elias Ellefsen a Skipagötu mit 14 Treffern.

Göppingen verhindert Stuttgarter Derby-Sieg

Beim Nachholspiel vom 3. Spieltag, das wegen der Qualifikation für die European League für die Gastgeber verlegt werden musste, schenkten sich beide Mannschaften zunächst nichts. Erst in der zweiten Hälfte setzten sich die Kieler deutlich ab, indem sie vor allem von einigen Fehlwürfen der Hannoveraner profitierten.