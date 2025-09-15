Handball: Flensburg-Handewitt weiter ungeschlagen

SID 15.09.2025 • 20:45 Uhr Der Ex-Meister schließt durch seinen zweiten Sieg nacheinander zur Spitze auf.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt bleibt weiter ungeschlagen. Der Ex-Meister gewann das Nordduell der European-League-Teilnehmer mit der TSV Hannover-Burgdorf 37:29 (18:13) und rückte in der Tabelle durch seinen zweiten Sieg nacheinander mit 6:2 Punkten zum ebenfalls noch unbesiegten Führungsduo SG Magdeburg und THW Kiel auf (beide 8:0 Zähler).

Hannover hingegen ging erstmals nach zuletzt drei Pflichtspielerfolgen in Serie wieder geschlagen vom Parkett und steckt im unteren Tabellendrittel fest.