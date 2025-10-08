Handball: Simak vor Rückkehr zu den Füchsen Berlin

SID 08.10.2025 • 15:37 Uhr Die Füchse Berlin holen Federik Simak zurück. Der 27-Jährige ist einer der besten Abwehrspieler der Liga, kann aber auch offensiv am Kreis spielen.

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin verstärkt sich für die kommende Saison mit einem Rückkehrer. Frederik Simak (27), ein starker Abwehrspieler, der auch als Kreisläufer eingesetzt werden kann, kommt vom TBV Lemgo Lippe und erhält einen Dreijahresvertrag. Vor seinem Wechsel nach Lemgo 2020 hatte Simak mehrere Jahre lang für die Füchse gespielt.

{ "placeholderType": "MREC" }