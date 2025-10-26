HBL: Magdeburg setzt Serie fort - und gewinnt beim Angstgegner

SID 26.10.2025 • 18:32 Uhr Der SC Magdeburg bleibt das einzige Team der Handball-Bundesliga mit nur einem Verlustpunkt. Auch beim Angstgegner gelingt ein Sieg.

Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie mit viel Mühe auch bei Angstgegner TSV Hannover-Burgdorf fortgesetzt. Der Vizemeister gewann beim 24:22 (8:8) sein neuntes Pflichtspiel in Folge und bleibt mit 17:1 Zählern das einzige Team der Handball-Bundesliga mit nur einem Verlustpunkt. Seine letzten drei Auftritte in Hannover hatte der SCM jeweils verloren.

Champions-League-Sieger Magdeburg musste in Hannover von Beginn an Schwerstarbeit leisten. In der von zwei starken Abwehrreihen geprägten ersten Halbzeit gelang keiner Mannschaft eine Zwei-Tore-Führung. Das änderte sich erst nach der Pause, als die von Bennet Wiegert trainierten Gäste auf 20:15 davonzogen. Eine Entscheidung war aber auch das nicht, die Gastgeber kamen noch einmal bis auf ein Tor heran.

Magdeburg vorerst an der Spitze

Erfolgreichste Schützen der Magdeburger, die in der vergangenen Saison in Hannover eine von nur fünf Niederlagen kassiert hatten, waren Felix Claar, Daniel Pettersson und Magnus Saugstrup mit jeweils vier Toren. Hannover reichten auch acht Treffer des Norwegers August Pedersen nicht.