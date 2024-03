Olympia-Qualifikation: DHB-Team live im Free-TV auf SPORT1!

Wegweisende Wochen für den deutschen Handball und SPORT1 ist mittendrin: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform zeigt die deutsche Handball-Nationalmannschaft im ersten Spiel des Qualifikationsturniers für die Olympischen Spiele am Donnerstag, 14. März, live ab 17:30 Uhr im Free-TV.

Gegner in der ZAG arena in Hannover ist Algerien.

Deutschland - Algerien heute LIVE im TV & Livestream:

Olympia-Qualifikation: Handball live im Free-TV

Die deutschen Handballer um Kapitän Johannes Golla würden nur zu gern bei den Olympischen Spielen überzeugen. Dafür peilen sie nach Platz 4 bei der Heim-Europameisterschaft nun im ersten Schritt die Qualifikation für die Sommerspiele an.

SPORT1 überträgt das Qualifikationsspiel gegen Algerien am 14. März live, es ist der Auftakt in das Qualifikationsturnier. Anschließend stehen noch Duelle gegen Kroatien und Österreich an.