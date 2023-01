DHB-Team gegen Island vor ausverkauften Hallen

Für die Partie am Samstag in Bremen (16.15 Uhr/ZDF) verkaufte der Verband 8872 Karten, die Generalprobe am Sonntag in Hannover (15.30 Uhr/zdf.de) bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason vor 10.043 Fans. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden statt.