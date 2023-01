Ex-Bundestrainer Brand: „Ziel sollte das Halbfinale sein“

Er rechne mit einer Vorrunde "ohne Punktverlust", führte er weiter aus. Und wenn ein Turnier gut anfange, könne vieles schnell zum "Selbstläufer" werden. Dem deutschen Team habe es in der jüngeren Vergangenheit zumeist lediglich an Konstanz gemangelt. "Insofern ist es durchaus möglich, bei einer Minimierung der hohen Fehleranzahl mal gegen eine Top-Mannschaft zu gewinnen", so Brand.