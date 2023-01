Fünf DHB-Mutmacher für die Hauptrunde

COOLER TRAINER: Die Euphorie wird immer größer, die Hoffnungen auch. Doch Alfred Gislason bleibt cool. "Wir haben unser erstes Ziel erreicht", sagte er nach der makellosen Vorrunde. Das nächste Ziel? "Argentinien schlagen." So einfach lautet die Rechnung des schlachtenerprobten Isländers. Der 63-Jährige, der bei seinen so erfolgreichen Stationen in Magdeburg und Kiel Titel am Fließband sammelte, ruht in sich und hat einen spannenden Wandel hinter sich. In Auszeiten lässt er etwa auch die Jüngsten zu Wort kommen, Gislason hat das Image des knallharten Klubcoaches abgelegt.