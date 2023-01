Handball: Titelverteidiger Dänemark erreicht WM-Finale

Bester dänischer Werfer am Freitagabend in Danzig war Rückraumspieler Simon Pytlick mit sechs Treffern. Finalgegner der Dänen am Sonntag (20.30 Uhr/Eurosport) in Stockholm ist Co-Gastgeber und Europameister Schweden oder Deutschland-Bezwinger und Olympiasieger Frankreich.