Handball-WM 2023: WM-Aus nach Beiß-Attacke! Harte Strafe nach Eklat

Skorupa, der beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau spielt, wurde für zwei Spiele gesperrt. Da die USA nur noch zwei Spiele in der Hauptrunde zu spielen hat und keine Chance mehr auf das Viertelfinale hat, ist das Turnier für ihn damit vorzeitig beendet.

„Alle Einwände haben nichts genutzt, für mich ist die WM vorbei. Die Entscheidung ist komplett falsch. Ich bin einfach nur traurig“, erklärte der gebürtige Düsseldorfer bei den Lübecker Nachrichten. „Ich bin ziemlich am Ende, habe die letzten zwei Tage schlecht geschlafen. Ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, muss lernen, mich damit abzufinden. Denn das schlechte Image bleibt hängen, da kann ich sagen, was ich will.“