Handball-WM: Ägypten vorzeitig im Viertelfinale

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Afrikameister Ägypten hat bei der Handball-WM vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Der Olympiavierte von Tokio besiegte Bahrain am vorletzten Spieltag der Hauptrunde 26:22 (13:9) und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der starken Hauptrundengruppe 4 verdrängt werden. Heißester Anwärter auf den zweiten Viertelfinalplatz ist Titelverteidiger Dänemark, Kroatien besitzt noch theoretische Chancen.

Serbiens Handballer feierten in der deutschen Hauptrundengruppe 3 unterdessen einen 28:22 (12:10)-Erfolg gegen Argentinien und kommen nun auf 4:4 Punkte. Der Einzug ins Viertelfinale ist dennoch höchst unwahrscheinlich, da die Serben gleich mehrfach auf Schützenhilfe angewiesen sind.

Am Samstagabend (18.00 Uhr) treffen noch Mitfavorit Norwegen (6:0 Punkte) und Katar (0:6) aufeinander, bevor Deutschland (6:0) zum Tagesabschluss in Kattowitz gegen die Niederlande (4:2) spielt. Das DHB-Team kann wie Norwegen mit einem Sieg vorzeitig sein Viertelfinalticket buchen. Nur die beiden besten Teams der vier Sechsergruppen der Hauptrunde schaffen den Sprung in die K.o.-Runde.