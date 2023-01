Handballer "haben noch viel vor" - Hens fordert Steigerung

Deutschlands Handballer starten mit viel Rückenwind und großer Lust in die WM-Hauptrunde - müssen aber auch mit einer gestiegenen Erwartungshaltung in der Heimat klarkommen. "Nach der Vorrunden-Performance wäre ein Hauptrunden-Aus eine große Enttäuschung", sagte 2007-Weltmeister Pascal Hens dem Nachrichtenportal t-online: "Das Viertelfinale ist das nächste große Ziel." Vor allem in der Abwehr habe man gesehen, "dass die Abläufe noch nicht so klar sind. Da müssen wir uns auf jeden Fall steigern."