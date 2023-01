Handball-WM 2023: Hens zu DHB-Team-Aussichten: "Kirche im Dorf lassen"

Auch diesmal sei es dafür noch zu früh. "An die absoluten Top-Nationen kommen wir aktuell nicht ran", so Hens. Um Mannschaften wie Dänemark, Schweden oder Frankreich schlagen zu können, müsse "alles zusammenpassen. Ich wünsche den Jungs das, was in den vergangenen Jahren häufig gefehlt hat: das Quäntchen Glück und etwas Abgezocktheit, um ein entscheidendes Spiel zu gewinnen."