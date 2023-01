Karabatic "bereit" für WM-Viertelfinale gegen Deutschland

Der dreimalige Handball-Olympiasieger Nikola Karabatic hat sich für das WM-Viertelfinale gegen Deutschland am Mittwoch fit gemeldet.

„Ich werde bereit sein. Mein Fuß tut noch weh, aber es geht ihm gut“, sagte der Franzose einen Tag vor dem Duell am Mittwochabend (20.30 Uhr) in Danzig. Der 38-Jährige hatte in den letzten zwei Spielen passen müssen.