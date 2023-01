Medien: Handballer erhalten 500.000 Euro für WM-Titel

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason startet am Freitag (18.00 Uhr/ZDF) gegen Asienmeister Katar in das Turnier. Weitere Gegner im Kampf um die Hauptrunde sind Serbien am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) sowie Algerien am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF).