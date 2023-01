Niederlande gewinnen zum Hauptrundenstart gegen Katar

Die niederländischen Handballer sind mit einem Sieg in die deutsche WM-Hauptrundengruppe gestartet. Die Mannschaft um Starspieler Luc Steins schlug Asienmeister Katar am Donnerstag nach einem Kraftakt 32:30 (15:19) und sammelte vor dem Duell mit Deutschland am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) weiteres Selbstvertrauen.