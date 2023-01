„Spielt, was ihr wollt“: Gislason-Auszeit sorgt für Lacher

„Spielt, was ihr wollt“ - die bemerkenswerte Auszeit-Ansage von Alfred Gislason an seine Handballer ging am Freitag viral. Die Ansprache des Bundestrainers während des furiosen Argentinien-Spiels (39:19) sorgte aber nicht bloß im Internet für Schlagzeilen, auch im deutschen Team waren sie Thema - und sorgten für ziemlich gute Laune.

Co-Trainer Erik Wudtke ordnete Gislasons Worte am Freitag ein. "Wenn wir so eine Aussage von einem Trainer bei einem Spielstand von minus 10 hören würden, wäre das kein Zeichen von Souveränität", so der Assistenzcoach und führte aus: "In dem Moment war es Ausdruck von Vertrauen an unsere Rückraumspieler. Übersetzt sollte das heißen: 'Jungs, ihr spielt so gut, ihr seid in einem Flow, ich vertraue euch blind.' Weil wir aber nur 60 Sekunden Zeit haben, hat Alfred einen kürzeren Weg gefunden."