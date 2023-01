WM-Debakel der Fußballer: Hanning sieht Chance für Handball

„Nach dem in vielfacher Hinsicht desolaten Auftritt des DFB-Teams in Katar kann der Handball beim Turnier in Polen und Schweden viele neue Anhänger gewinnen und - fast noch wichtiger - verloren gegangenes Renommee für den deutschen Sport zurückerobern“, schrieb der Geschäftsführer des Bundesliga-Tabellenführers Füchse Berlin in seiner Bild-Kolumne. (DATEN: Alle Infos zur Handball-WM)