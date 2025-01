Knorr-Einsatz gegen die Schweiz? "Es sieht positiv aus"

Der Spielmacher hatte sich beim WM-Auftakt am Knie verletzt. Am Tag danach gab es leichte Entwarnung.

Spielmacher Juri Knorr hat sich beim WM-Auftakt gegen Polen wohl nicht ernsthaft verletzt und könnte bereits im zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) wieder eine Option sein. „Es sieht positiv aus, dass er uns zur Verfügung steht“, sagte Teammanager Benjamin Chatton. Komplette Entwarnung könne man aber nicht geben. Man sei „zuversichtlich, hundertprozentig wissen wir es noch nicht“, so Chatton bei einem Medientermin am Donnerstag im dänischen Silkeborg.