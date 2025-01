"Alles andere als einfach" - DHB-Star warnt vor Portugal

Massive Abwehr, starke Torhüter - und ein Juri Knorr als X-Faktor: Deutschlands Handballer gehen mit einem klaren Plan und ganz viel Zuversicht in ihr WM-Viertelfinale gegen Portugal. „Es wird ein sehr enges, umkämpftes Spiel“, prophezeite Rückraumspieler Julian Köster und betonte vor der Partie am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER): „Wir hauen alles rein in dieses Viertelfinale. Wir wollen das genießen.“ Linksaußen Lukas Mertens versprach: „Wir sind heiß.“