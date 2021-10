Nationalmannschaften mit Statement "Hockey gegen Rassismus" auf dem Trikot

An einem Doppelspieltag am Samstag und Sonntag treten zunächst jeweils die Frauen gegen Belgien an (14.30 Uhr/alle Spiele bei DAZN). Danach folgen die Männer (16.30 Uhr), die es mit dem Goldmedaillengewinner von Tokio aufnehmen. Die deutschen Mannschaften waren erstmals seit 21 Jahren bei Olympia ohne Edelmetall geblieben.