Männer gegen Argentinien ungeschlagen - Frauen verlieren

„Heute hatten wir zu wenig gute Phasen“, sagte Altenburg am Sonntag, „wir haben es den Argentinierinnen zu einfach gemacht, in Führung zu gehen.“ Zufrieden war er mit der Eckenausbeute, aber nicht mit dem Ertrag. „Wir haben also in Bereichen auch gute Leistung abrufen können, nur leider zu wenig“, sagte der Coach.