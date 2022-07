Deutsche Hockey-Frauen verpassen WM-Finale

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft das Finale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg verlor im Halbfinale in Terrassa/Spanien am Samstag gegen Argentinien im Penalty-Shootout 2:4. Nach 60 Minuten hatte es 2:2 (1:2) gestanden. Am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) geht es nun gegen Australien um Bronze, es wäre die erste WM-Medaille seit 24 Jahren.