Hockey-WM: Deutsche Frauen erreichen K.o.-Runde

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der WM in den Niederlanden und Spanien die K.o.-Runde erreicht. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) besiegte am Mittwoch in Amstelveen Irland mit 3:0 (1:0) und rehabilitierte sich für die 1:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Co-Gastgeber und Titelverteidiger Niederlande. Zum Auftakt hatte die deutsche Mannschaft 4:1 gegen WM-Debütant Chile gewonnen.