Hockey-WM: Deutschland im Halbfinale gegen Argentinien

Die deutschen Hockey-Frauen treffen bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Spanien im Halbfinale auf Argentinien. Der zweimalige Weltmeister gewann am Mittwoch sein Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen England und ist am Samstag (21.30 Uhr/DAZN) im spanischen Terrassa nun nächster Gegner der deutschen Auswahl.