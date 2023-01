Deutschlands Hockey-Frauen „Sportlerinnen des Monats“ Dezember 2022

Anders als bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der „Sportler:in des Monats“-Wahl ausschließlich alle geförderten Sporthilfe-Athlet:innen ab. Alle Sieger:innen erhalten neben der Auszeichnung eine Einladung zum Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe, der in diesem Jahr in rund zwei Wochen am 21. Januar in Frankfurt am Main stattfindet.