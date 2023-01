Hockey-Männer vor Südkorea: Kein „blaues Wunder erleben“

Bundestrainer Andre Henning will sich im Kampf um den Gruppensieg bei der Hockey-WM nicht von Konkurrent Belgien unter Druck setzen lassen. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Südkorea sei die deutsche Nationalmannschaft zwar „der Favorit“, aber „wenn man nur in die Partie geht und sagt, es geht darum, den Gegner aus dem Stadion zu schießen, dann können wir auch ein blaues Wunder erleben“, sagte er dem SID am Donnerstag.