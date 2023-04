Euro Hockey League: Harvestehuder THC im Viertelfinale raus

Der Harvestehuder THC ist im Kampf um seinen zweiten Titel in der Euro Hockey League früh gescheitert. Das Team aus Hamburg verlor im Rahmen des Final-8-Turniers in Amstelveen sein Viertelfinale, gegen Rekordsieger HC Bloemendaal setzte es am Donnerstag ein 2:7 (1:2). Paul Glander (11.) und Michael Körper (57.) erzielten die Treffer des Bundesligisten.