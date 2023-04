Hockey: Köln verliert Finale - Düsseldorfer Frauen Dritte

Der deutsche Meister Rot-Weiss Köln hat das Endspiel der Euro Hockey League erneut verloren. Der Sieger von 2017 unterlag am Ostermontag in Amstelveen mit 0:1 dem niederländischen Titelverteidiger HC Bloemendaal. Im vergangenen Jahr hatten die Kölner ein 0:4 gegen die Niederländer im Finale kassiert. Teun Beins (21.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Die Rot-Weissen hatten sich im Halbfinale am Ostersonntag im Shootout-Krimi mit 4:3 gegen Atletic Terrassa durchgesetzt, nach regulärer Spielzeit hatte es 3:3 gestanden. Im Penaltyschießen behielten Nationalmannschaftskapitän Mats Grambusch und Co. aber die Nerven. Bereits das Ticket für die Vorschlussrunde hatten die Kölner am Freitag im Shootout gegen den Liga-Konkurrenten Hamburger Polo Club gelöst (3:0).