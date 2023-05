Deutscher Hockey-Bund: Fastrich als Präsident wiedergewählt

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und Präsident Henning Fastrich gehen in eine zweite Amtszeit.

Wie der DHB am Samstag verkündete, wurde der 59-Jährige auf dem alle zwei Jahre stattfindenden Bundestag in seinem Amt bestätigt. Unter der Präsidentschaft des Olympia-Silbermedaillengewinners von Seoul 1988 waren unter anderem die deutschen Herren zuletzt Weltmeister geworden.

„Ich freue mich auf weitere zwei Jahre, in denen wir mit einem sehr kompetenten Vorstand und starken Präsidiumsmitgliedern die strategischen Ziele des Deutschen Hockey-Bundes nach vorne bringen werden“, sagte Fastrich in einer Mitteilung des Verbandes und gab als klares Ziel für den Leistungsbereich aus, „Medaillen bei den kommenden Olympischen Spielen in Paris zu gewinnen“.