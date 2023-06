Hockey: "Danas"-Abschied aus Amsterdam ohne Erfolgserlebnis

Die deutschen Hockey-Damen haben die ProLeague-Station in Amsterdam ohne das erhoffte Erfolgserlebnis verlassen müssen. In seinem vierten und letzten Spiel in den Niederlanden kassierte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gegen Kellerkind Neuseeland nach Torflaute in der regulären Spielzeit mit 1:3 im Shootout seine dritte Niederlage.