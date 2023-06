Pro League: Deutsche Hockey-Männer ringen Niederlande nieder

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben bei der Pro-League-Station in Amsterdam einen Prestigeerfolg gefeiert. Gegen Gastgeber Niederlande gewann das Team von Bundestrainer Andre Hennig am Samstag mit 4:1 im Shootout, nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Damit schoben sich die "Honamas" in der Tabelle vom vorletzten auf den sechsten Platz vor, einen Punkt hinter dem niederländischen Erzrivalen.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die Niklas Wellen in Abwesenheit von Mats Grambusch als Kapitän aufs Feld führte, wusste dem Druck des Oranje-Teams zunächst wenig entgegenzusetzen. Thijs van Dam (15.) brachte den Europameister in Führung, einen höheren Halbzeit-Rückstand verhinderte Jean-Paul Danneberg im deutschen Tor mit starken Paraden.

Doch das DHB-Team kam besser aus der Kabine, Gonzalo Peillat (33.) glich per Strafecke aus - und im Shootout glänzte Danneberg erneut. "Wir sind in einem guten Rhythmus und bleiben fokussiert", sagte der Matchwinner bei DAZN mit Blick auf die nächsten Auftritte in der Pro League.