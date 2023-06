Pro League: Deutsche Hockey-Männer verlieren in London

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben rund zwei Monate vor der Heim-EM einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Andre Henning, die im Januar in Indien WM-Gold geholt hatte, verlor in der Pro League in London mit 0:3 (0:1) gegen Großbritannien.

Am Dienstag (13.10 Uhr/DAZN) steigt an gleicher Stelle das zweite Duell mit den Briten.

Die Partie gegen Großbritannien war die erste seit über drei Monaten für die deutsche Auswahl, die bis zum EM-Start in Mönchengladbach am 19. August gegen Wales noch sieben Spiele in der Pro League absolvieren muss.