Pro League: DHB-Frauen feiern Abschlusserfolg

Wie schon beim 6:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen den gleichen Gegner erwischte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg einen Start nach Maß. Durch einen Doppelschlag mit Toren von Pauline Heinz (5.) und Charlotte Stapenhorst (6.) ging die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) schon früh mit 2:0 in Führung.

Per Strafecke erhöhte Micheel Lena (42.) im dritten Viertel auf 3:0. Jette Fleschütz (47.) legte zu Beginn des vierten Abschnitts das 4:0 nach. Trotz der folgenden Anschlusstreffer der US-Amerikanerinnen blieb der DHB-Sieg blieb jedoch ungefährdet. Sara Strauss (60.) setzte in der letzten Minute mit dem 5:2 den Schlusspunkt.

Die Endplatzierung in der Pro League, die den „Danas“ als Vorbereitung auf die Heim-EM in Mönchengladbach (19. bis 27. August) dient, ist noch offen. Belgien liegt im Kampf um Platz vier momentan zwei Punkte hinter Deutschland, kann diesen Rückstand in den Spielen am Dienstag gegen Pro-League-Sieger Niederlande oder am Mittwoch gegen die USA noch gutmachen.