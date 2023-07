Pro League: Hockey-Männer verlieren zum Abschluss

Die deutschen Hockey-Männer haben zum Abschluss der Pro League eine weitere Niederlage kassiert. Der Weltmeister verlor in Antwerpen gegen Spanien mit 3:4 (2:1) und belegt damit in der Abschlusstabelle Rang sechs. Chancen auf Platz eins hatten beide Teams bereits vor der Partie nicht mehr.

In einer turbulenten Partie brachten Paul Glander (1.), Florian Sperling (30.) und Jakob Brilla (45.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) jeweils in Führung, Spanien schlug aber immer wieder zurück. Kurz vor dem Ende jubelte dann der zweimalige Europameister über das 4:3 aus spanischer Sicht (57.).

Damit beendete die deutsche Mannschaft die Pro League mit drei Niederlagen in Serie, erst am vergangenen Sonntag hatte die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning bereits gegen Spanien verloren (1:3). Die Duelle in der Liga dienten Deutschland als Vorbereitung für die anstehende Heim-EM in Mönchengladbach (19. bis 27. August).