Hallenhockey: Mannheim und Düsseldorf im Frauen-Finale

Bei den Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt kämpfen die Frauen des Mannheimer HC und des Düsseldorfer HC um den Titel. Zum Auftakt des Final-Four am Samstag setzte sich der MHC gegen den UHC Hamburg mit 5:3 (2:1) durch, wenig später folgte der Titelverteidiger DHC dank eines 2:0 im Shootout gegen den Harvestehuder THC ins Endspiel am Sonntag (12 Uhr). Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (1:2) gestanden.

In den Männer-Halbfinals treffen am Samstag zunächst der amtierende Meister Harvestehuder THC und der Mannheimer HC aufeinander. Anschließend duelliert sich Vorjahresfinalist Club an der Alster mit dem TSV Mannheim um den Einzug ins Finale am Sonntag (14.45 Uhr).