Pro League: Hockey-Frauen kassieren Niederlage zum Auftakt

Hockey: Dramatische Niederlage im Penaltyschießen

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Deutschland im Sommer ebenfalls im Shootout an Argentinien gescheitert und hatte dadurch das Halbfinale verpasst.

In Argentinien stehen für das deutsche Team nun am Mittwoch (23.00 Uhr MEZ) und Samstag Duelle mit dem Olympiasieger Niederlande an, am Freitag geht es erneut gegen Argentinien.