Pro League: Hockey-Männer feiern Kantersieg gegen Irland

Gegen den Außenseiter gewinnt das Team von Andre Henning mit 8:2. Bereits am Dienstag wartet das nächste Duell mit den Iren.

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am siebten Spieltag der Nationen-Liga bezwang der Olympia-Silbermedaillengewinner Außenseiter Irland nach einer starken Leistung mit 8:2 (4:2) und machte einen Schritt aus dem Tabellenkeller.