Hallen-EM: Hauke führt deutsches Aufgebot an

Der zweimalige Olympiasieger Tobias Hauke führt das Aufgebot der deutschen Hockey-Herren für die Hallen-EM in Hamburg (12. bis 16. Januar) an. Die Trainer Valentin Altenburg und Johannes Schmitz beriefen zwei Torhüter und zehn Feldspieler, darunter sieben Teilnehmer der Olympischen Spiele in Tokio. Rekordnationalspieler Hauke hatte nach der verpassten Medaille in Japan seine internationale Karriere auf dem Feld beendet.