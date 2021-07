Ismail Jakobs: "Kovac hat mich sofort überzeugt"

Der Ex-Bayern- und Frankfurt-Coach habe ihm "genau gesagt, wie er mit mir plant. Hoffentlich schaffen wir Anfang August die Qualifikation für die Champions League - dann würde für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen", so Jakobs. In Kevin Volland und dem ebenfalls neuverpflichteten Torwart Alexander Nübel - von Bayern München ausgeliehen - stehen zwei weitere deutsche Profis bei den Monegassen unter Vertrag.