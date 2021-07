Union Berlin: Testspielsieg gegen OGC Nizza, Tore durch Rani Khedira und Robin Knoche

Am Freitag hatten die Eisernen gegen Dynamo Kiew 1:1 (1:0) gespielt. Bis zum Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal am 8. August bei Drittligist Türkgücü München bestreitet der 1. FC Union noch ein weiteres Vorbereitungsspiel. Am 31. Juli treten die Köpenicker gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao an.