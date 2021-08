Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee feiert Torpremiere für RSC Anderlecht

Zirkzee schloss sich 2017 dem FC Bayern an. Nach vielversprechenden Jokereinsätzen in der Bundesligasaison 2019/20 mit vier Toren blieb der erhoffte Durchbruch bei den Bayern allerdings noch aus. In der vergangenen Saison war Zirkzee an Parma Calcio verliehen. In dieser Spielzeit soll er bei Anderlecht Spielpraxis sammeln.