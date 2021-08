Europa-Fußballer des Jahres: Verkündung am Donnerstag bei CL-Auslosung

Mit dem in Brasilien geborenen italienischen Europameister Jorginho, Frankreichs N’Golo Kanté (beide vom Champions-League-Sieger FC Chelsea) und Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgien) stehen drei Spieler aus der englischen Premier League auf der Shortlist des Europäischen Fußball-Union (UEFA). Der Gewinner wird am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Istanbul bekannt gegeben.